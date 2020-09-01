لقاء افتراضي مع فريق الخبراء الأممي بشأن الناقلة صافر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

عقد الفريق الفني الوطني الخاص بسفينة صافر برئاسة المهندس خالد المداني، لقاءاً افتراضياً مع فريق الخبراء الأممي.

جرى خلال اللقاء الذي ضم وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس ونائب وزير الخارجية حسين العزي ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مناقشة الإطار العام لتقييم وصيانة السفينة صافر .

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بالمتطلبات الضرورية لإجراء الإصلاحات العاجلة للسفينة صافر، من المواد والمعدات اللازمة لذلك.

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وأوضح نائب وزير الخارجية، أن اللقاء كان إيجابيا وهناك تطابق في وجهات النظر فيما يخص السفينة.

وعبر عن الأمل في أن يستمر هذا التعاون الإيجابي والحرص على عدم الخروج عن الإلتزامات.

وأكد حرص السلطات الوطنية في صنعاء، على تقديم كافة التسهيلات لإجراء الصيانة للسفينة صافر لتجنب حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.