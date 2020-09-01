هزائم المليشيا شمال البيضاء تدفعها إلى تصفية قيادات ميدانية بتهمة الخيانة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

البيضاء - الخليج 365

أعدمت مليشيا الحوثي الانقلابية قياديين بارزين في صفوفها، بعد الهزيمة التي تكبدتها في المعارك الأخيرة التي ما زالت تدور في عدد من جبهات شمال البيضاء.



وبحسب موقع سبتمبرنت، فإن مليشيات الحوثي صفت، كلاً من “خالد صالح بن صالخ الوهبي، وعبدالرحمن الخضر الوهبي” ورمت بجثتهما مع آخرين تمت تصفيتهم في أحد المواقع التي فرت منها بسبب اشتداد المعارك مع الجيش بحسب مقربين منهما.

وجاء قتل القياديين بعد خلافات عاصفة بين قيادات المليشيا واتهامها للقتيلين بالخيانة، إضافة إلى فشلها الذريع في إحداث اختراق وتحقيق انتصار للتقدم في اتجاه مديرية مأهيلية التابعة لمحافظة مأرب.

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وأحد الصريعين هو نجل الشيخ صالح بن صالح الوهبي، الذي يعد من أبرز مشائخ منطقة الوهبية مديرية السوداية وأحد قادتها في محافظة البيضاء، بينما الآخر من المقربين له.

وحقق الجيش تقدما نوعياً في عدد من جبهات قانية شمال البيضاء بإسناد من رجال المقاومة الشعبية، ومقاتلات التحالف العربي، بينما خسرت المليشيا العشرات من عناصرها، كقتلى وجرحى وأسرى.

وخلال الأيام الماضية تكبدت المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ووقع العشرات من عناصرها أسرى بيد أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية.