الأرصاد يعلن عن النشرة التنبيهية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن النشرة التحذيرية المتوقعة للـ 24ساعة القادمة.



وبحسب المركز، فإن كمية الامطار( بالملم) التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي :-المعافر (تعز ) 8.4 , عتق 2.4 , سيئزن 2.3 , صرفيت 1.3 , إب 0.8 , السدة 0.7 , المحويت 0.6

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كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وصولا الى أجزاء من هضبة حضرموت شرقا .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها العواصف الرعدية أحيانا ورياح هابطة شديدة وذلك على اجزاء واسعة من البلاد، خاصة على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وتمتد الى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها كما تشمل الأمطار هضاب وصحارى محافظات ( الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة ) ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على اجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها .

وحذر المركز الوطني للأرصاد يحذر لأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة على الطرقات والمنحدرات الجبلية حفاظاً على سلامتهم ، و الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن بكافة أنواعها من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار وشرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية لبلادنا.