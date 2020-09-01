الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وحسب المركز، فإن الطقس بالمرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا الى غائم والفرصة لا زالت مهيئة لهطول امطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد أحيانا ورياح هابطة شديدة في فترتى الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من محافظات بلادنا الجبلية من لحج جنوبا الى صعده شمالا واجزاء من الهضاب الداخلية خاصة لمحافظات البيضاء, ابين, شبوه ,حضرموت والمهرة.

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وبالمناطق الساحلية، طقس حار رطب غائم جزئيا على معظم سواحل الجمهورية والفرص مهيئة لتشكل السحب الركامية يرافقها هطول امطار متفرقة على اجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وقد تشهد السواحل الشرقية والجنوبية هطولات خفيفة ومتفرقة، والرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال واقصى سرعة لها تصل الى27عقده.

أما المناطق الصحراوية، طقس صحو الى غائم جزئيا وحار، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة ،والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال واقصى سرعة لها 20 عقدة.

وفي أرخبيل سقطرى، طقس غائم جزئيا بوجه عام ، مع رياح شديدة السرعة تصل اقصاها الى اكثر من 40 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز الوطني للارصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم، الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن بكافة أنواعها من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية لبلادنا.