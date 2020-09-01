اجتماع في ابين يناقش استئناف العمل في مشروع سد حسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت لجنة تسيير أعمال مشروع سد حسان الاستراتيجي بدلتا أبين، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعها العاشر برئاسة محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، ووكيل وزارة الزراعة لقطاع الري مدير المشروع المهندس احمد الزامكي، لمناقشة استئناف العمل في المشروع.



واستعرض الاجتماع أهم الصعوبات والمعوقات التي يواجها المشروع وكيفية وضع حلول و آلية لاستئناف واستكمال المشروع .

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واكد المحافظ أهمية مشروع سد حسان الاستراتيجي، للنهوض بالقطاع الزراعي وقطاع الري، والتخفيف من معاناة المزارعين، مشددا على ضرورة التعاون المشترك بين السلطة المحلية والوزارة لايجاد حلول جذرية للاضرار التي تسبب بها توقف المشروع على المزارعين.

من جانبه اوضح الزامكي، ان مشروع سد حسان الممول من قبل صندوق أبوظبي للتنمية والقطاع الحكومي بقيمة 100 مليون دولار، بدأ تنفيذه في 2011 من قبل شركة هنان العالمية الصينية، ثم توقف عن العمل، مشيرا الى انه توقف بشكل نهائي في 2015 بنسبة انجاز بلغت فقط 3 بالمائة من قيمة المشروع.

وأكد الزامكي، حرص الوزارة على لايجاد الحلول والاجراءات المناسبة والسريعة لاستئناف المشروع من خلال مخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمالية و صندوق أبوظبي للتنمية.