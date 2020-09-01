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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء.. كمين محكم للقوات الحكومية يكبّد المليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
البيضاء - الخليج 365
تخوض القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.
وقال مصدر عسكري، وفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أفراد القوات الحكومية ة والمقاومة استدرجوا مجاميع من مليشيات الحوثي إلى كمين محكم في جبهة قانية، وأطبقوا عليها الحصار من جميع الاتجاهات، قبل أن يشتبكوا معها ويوقعوا جميع العناصر بين قتيل وجريح وأسير.
وأضاف بأن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفتا آليات وتعزيزات كانت في طريقا لفك الحصار عن عناصر المليشيات، وأسفر القصف والغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير العديد من الآليات.
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