مليشيات الحوثي تستهدف بلدة الجاح ببيت الفقيه جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية سلسلة خروفاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف اطلاق النار في الحديدة، واستهدفت بلدة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه بالقذائف المدفعية.



ووفقًا لمصادر محلية، تساقطت عشرات القذائف المدفعية الحوثية بالقرب من منازل المواطنين وأخرى في المزارع بكثافة؛ منها قذائف الهاون الثقيل عيار 120.

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ووفقًا للمصادر نفسها أفادت عن عناصر مسلحة تابعة للمليشيات استهدفت مزارع المواطنين بقاذف القنابل عيار 40، وبسلاح معدل البيكا والأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات.

وارتفعت وتيرة التصعيد العسكري الذي تشنه مليشيات الحوثي على مناطق جنوب محافظة الحديدة بصورة كبيرة، منذ التوقيع على اتفاقية استوكهولم أواخر العام 2018م، ضاربة بالمعاهدات الدولية عرض الحائط