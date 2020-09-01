شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط كبير لقيمة الريال اليمني امام العملات الأجنبية في عدن وحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انخفض سعر صرف الريال اليمني، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020م في المحافظة الجنوبية، ليصل إلى 805 ريالاً للدولار الواحد في محافظة عدن، و804 ريالاً للدولار الواحد في محافظة حضرموت.

فيما نخفض بشكل طفيف سعر صرف الريال اليمني في العاصمة صنعاء، عند 605 ريال للدولار الواحد.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

أما متوسط سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 606 ريال للدولار الأمريكي الواحد.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني في التعاملات المالية حتى ظهيرة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020م م مقابل (الدولار الأمريكي_ الريال السعودي والدرهم الإماراتي)



الأسعار في محلات صرافة صنعاء:



الدولار الأمريكي = الشراء: 602 ريالاً البيع 605 ريال

الريال السعودي = الشراء: 159 ريالاً البيع: 160 ريال

الدرهم الإماراتي = الشراء: 162 ريالاً البيع: 162،5 ريال

Advertisements



الأسعار في محلات صرافة عدن المحتلة:



الدولار الأمريكي = الشراء: 802 ريالاً البيع: 805 ريال

الريال السعودي = الشراء: 210 ريالاً البيع: 211 ريال

الدرهم الإماراتي = الشراء: 213 ريالاً البيع: 215 ريال



الأسعار في محلات صرافة حضرموت المحتلة:



الدولار الأمريكي = الشراء: 800 ريالاً البيع: 784 ريال

الريال السعودي = الشراء: 209 ريالاً البيع: 210 ريال

الدرهم الإماراتي = الشراء: 212 ريالاً البيع: 213 ريال

متوسط أسعار السوق السوداء



الدولار الأمريكي = 606 ريالاً

الريال السعودي = 160 ريالاً

الدرهم الإماراتي = 170 ريالاً