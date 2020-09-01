شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الان مدينة إب بعد أن أغرقتها الأمطار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغرقت أمطار غزيرة محافظة إب وسط البلاد بعد ساعات من هطولها. ويقول مواطنون ان سيول جارفة شهدتها مديريات محافظة إب. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

ويضيف ان الامطار استمرت لساعات في المحافظة اغرقت المحافظة.

ويختتموا بالقول ان محافظة اب وسط البلاد شهدت في جمال وروعة.

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