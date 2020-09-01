شاهد الان مدينة إب بعد أن أغرقتها الأمطار

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عدن - ياسمين التهامي - أغرقت أمطار غزيرة محافظة إب وسط البلاد بعد ساعات من هطولها.
ويقول مواطنون ان سيول جارفة شهدتها مديريات محافظة إب.
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ويضيف ان الامطار استمرت لساعات في المحافظة اغرقت المحافظة.
ويختتموا بالقول ان محافظة اب وسط البلاد شهدت في جمال وروعة.
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