شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر استخباراتي .. يكشف السبب الحقيقي لإقالة الأمير فهد بن تركي من منصبه وما هي القرارت المماثلة التي ستطال قيادات يمنية . ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر استخباراتي عن السبب الحقيقي وراء الاوامر الملكية بإنهى خدمة الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة وإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

وأوضح المصدر بأن وصول السلاح والذخيرة السعودية الى ايدي تنظيمي القاعدة وداعش في قيفة كان سببا في اقالة الامير فهد بن تركي .

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وأشار المصدر إلى أنه سيتم ايقاف كل القيادات العسكرية في الجيش اليمن المتورطه بإيصال الاسلحة السعودية الامريكية الى عناصر تنظيمي القاعدة دواعش في قيفة البيضاء وسط اليمن.

الخط الساخن

وكانت مليشيا الحوثي قد استعرضت صورا ومشاهد فيديو لأسلحة أمريكية وسعودية قالت إنها عثرت عليها في مخازن واوكار تنظيم القاعدة وداعش في محافظة البيضاء عقب سيطرة مقاتلي الجماعة الحوثية على مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها القاعدة بمحافظة البيضاء.



وأطاح أمر ملكي أمس الاثنين بقائد القوات المشتركة الأمير فهد بن تركي وعين خلفا له نائب رئيس هيئة الأركان السعودي الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع قائدا للقوات المشتركة وإحالة الأمير فهد بن تركي وعدد من القيادات العسكرية السعودية للتحقيق .