تعز: محتجون يغلقون محلات صرافة احتجاجا على تدهور العملة

أغلق محتجون غاضبون في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، اليوم الاثنين محلات الصرافة بالمدينة احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وتدهور العملة الوطنية.
وجاب المشاركون شوارع المدينة ورددوا هتافات تستنكر عجز الحكومة عن إيقاف التدهور الاقتصادي.
كما أضرب عددا من تجار الجملة والتجزئة في تعز عن العمل وأغلقوا محلاتهم التجارية تنديدًا بتدهور سعر العملة.
وتجاوز سعر صرف الدولار حاجز 810 ريالات، بينما تجاوز صرف الريال السعودي 210 ريالات.
كما ارتفعت عمولة الحوالات النقدية الى 30% وهو ما يتم اقتطاعه من قبل محلات الصرافة مقابل تحويل أي مبلغ من المحافظات المحررة إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي.
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