شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تستهدف موقع لقناص شاخوف تابع لمليشيات الحوثي في حَيْس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت القوات المشتركة من استهداف وتدمير موقع لقناص شاخوف تابع لمليشيات الحوثي في مديرية حَيْس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.



وكانت المليشيات الحوثية قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية من مواقع تتمركز فيها قناصتها، مستهدفة المدنيين في مدينة حَيْس، وأصابت مواطنين بجروح خطيرة

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