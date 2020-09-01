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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتحار شاب يعمل في تربية النحل بمديرية بيت الفقيه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
الخليج 365 - متابعات
تفاجأ أهالي قرية مربع وهيب شرق مدينة بيت الفقيه، يوم الاثنين، بإقدام أحد النحالين على شنق نفسه.
وبحسب إفادات مواطنين، فإن محمد سالم زقب وهو مربي نحل قام بشنق نفسه داخل خيمته.
وأضافوا إن المرة الأخيرة التي شوهد فيها الشاب محمد كانت ظهر الأحد عندما كان عائدا من سوق القات في نفحان، ولكنهم تفاجأوا بخبر وجوده مشنوقا في خيمته بالقرب من قفار النحل.
وأوضحوا أنهم لا يعلمون إن كان قد أقدم الشاب على الانتحار من خلال شنق نفسه، أم أن هناك من يقف وراء عملية القتل وجعل الأمر كأنه انتحار.
وأبلغ المواطنون، الجهات الأمنية في مديرية بيت الفقيه والخاضعة لمليشيا الحوثي والتي حضرت إلى مسرح الجريمة وقامت بأخذ الجثة لمعاينتها.
وكان محمد سالم زقب قدم قبل ثلاث سنوات إلى منطقة أحراش الدريمة الواقعة شمال قرية مربع وهيب من أجل تربية النحل لتوفر العديد من المراعي بالمنطقة.
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