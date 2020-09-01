شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر امين العاصمة يدشن توزيع أجهزة فحص لمرضى السكر من نازحي الامانة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل ،اليوم ، توزيع 200 جهاز فحص سكر يدوي لمرضى السكر من نازحي امانة العاصمة في محافظة مأرب مقدمة من مكتب الصحة العامة والسكان بالأمانة.

Advertisements وجدد أمين العاصمة ، دعم السلطة المحلية لمشاريع ومبادرات دعم ورعاية النازحين..مشيرا إلى أن توزيع أجهزة فحص السكر يأتي في سياق توجه السلطة المحلية بامانة العاصمة لرعاية النازحين والسعي لتلبية احتياجاتهم بما فيها احتياجات المصابين بأمراض مزمنة. من جهته أوضح مدير عام الصحة بأمانة العاصمة الدكتور علي محسن ، إن توزيع أجهزة الفحص تهدف لدعم مرضى السكر من نازحي أمانة العاصمة وتخفيف من اوضاعهم وتمكنهم من مراقبة حالتهم الصحية باستمرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امين العاصمة يدشن توزيع أجهزة فحص لمرضى السكر من نازحي الامانة بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.