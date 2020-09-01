شاهد.. البحسني يلتقي إدارة وطاقم غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بمكتبه بالمكلا، إدارة وطاقم غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر بالمحافظة، للإطلاع على خطة عمل الإدارة.



وأشاد المحافظ بجهود طاقم الغرفة في التميز والتنبؤ وسرعة التحذير من المتغيرات الجوية للمواطنين على صعيد المحافظة ومحافظات الوطن بشكل عام، وخلق علاقات متميزة مع مراكز الارصاد في الدول الشقيقة والمراكز العالمية، ورصد المتغيرات الجوية بشكل مستمر.

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وكرّم محافظ حضرموت في اللقاء، الأخوة المتنبئين المهندس عبدالرحمن علي حميد وحسين أحمد العمودي والمهندس محمد علي حميد بدروع تقديرية لجهودهم في متابعة حالات الطقس ومتغيرات الجو وتوعية المواطنين وإنذارهم بالمخاطر الناجمة عن الأمطار والسيول بشكل مبكر، مؤكداً أن هذا التكريم يعد حافزاً لهم لتقديم مزيد من العطاء.

بدورهم شكر المتنبؤون في غرفة ارصاد حضرموت، المحافظ على هذا التكريم، مثمنين دوره الداعم لجهود وتطوير غرفة الارصاد والإنذار المبكر بحضرموت التي تبوأت موقعاً موثوقاً بين مراكز الأرصاد خارجياً.