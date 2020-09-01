فريق من مكتب الزراعة والري بالمهرة يتفقد مناطق وادي المسيلة وأوضاع المزارعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

يقوم فريق من مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة برئاسة المهندس محمد ربيحان مدير إدارة الوقاية بزيارة إلى مناطق وادي المسيلة لمناقشة ومتابعة أوضاع المزارعين هناك بتكليف من مدير عام المكتب المهندس سعيد علي القميري.



الفريق الذي يضم بعضويته الأخوة سالم مصبح مدير مكتب المدير العام وأحمد حويلان أجرى لقاءات بالمزارعين والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم للموسم الزراعي ومعرفة نوع المحاصيل التي سيتم زراعتها.

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و قدم المهندس ربيحان شكره للمزارعين على الجهود المبذولة التي يقومون بها ، مشيرا إلى أن هناك توجه لدى مكتب الزراعة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتنفيذ مزيد من المشاريع بالمنطقة.

وأوضح بأنه تم تنفيذ مشروع زراعة محصول القمح في الموسم السابق بوادي المسيلة بدعم من البرنامج السعودي وقد حقق المشروع نجاحاً كبيراً.

كما قام الفريق بتفقد السدود والقنوات الناقلة للمياه من السد إلى المزارع بعد أن تهدمت إحدى القنوات المعلقة بسبب السيول الاخيرة التي شهدتها المنطقة مما أدى لقطع المياه عن المزارع مسببا الجفاف للأراضي الزراعية بمنطقتي دحسويس والفرط.

وشملت الزيارة معظم مناطق وادي المسيلة.