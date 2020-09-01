محافظ شبوة يشيد بمواقف أبناء حبان وتعاونهم في برامج التنمية بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اشاد محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ،بالمواقف الوطنية لأبناء مديرية حبان وتعاونهم في تنفيذ برامج التنمية المحلية بالمديرية.



واستعرض المحافظ بن عديو خلال لقائه ،اليوم، مدير عام مديرية حبان محمد مشفر والقيادات الادارية والامنية والمراجع الدينية و القبلية والشخصيات الاجتماعية في المديرية، الآليات المعتمدة لبرامج ومشاريع التنمية في عموم مديريات المحافظة، ودور سلطاتها المحلية والمجتمع في التخطيط لها والاشراف المباشر على تنفيذها.

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واكد محافظ شبوة ، ان مديرية حبان تأتي في صدارة المديريات النموذجية التي استفادت من برامج التنمية المستدامة والممولة من حصة مبيعات النفط..لافتا الى حجم التحولات التنموية التي تشهدها المحافظة عقب حصولها على هذه الموارد المالية والتوزيع العادل لها بين المديريات.

ووجه المحافظ بن عديو بمعالجة احتياجات المستشفى الريفي بحبان والعمل على تطوير خدماته العلاجية والتمريضية، والعمل على توسعة وسفلتة الشارع العام بالمديرية، والحفاظ على الموروث الحضاري لمدينة حبان التاريخية..مشيرا الى اتخاذ جملة من المعالجة الجذرية لإشكاليات الكهرباء فيها وفي غيرها من المديريات،وذلك من خلال اعتماد مشروع هندسي متكامل لتعزيز شبكات وخطوط نقلها بين المديريات..مشدداً على ضرورة جدولة ماتبقى من الاحتياجات الاساسية لابناء مديرية حبان في مختلف المجالات.

من جانبه اكد مدير عام المديرية والمرجع الديني المعروف العلامة محمد المحضار وعددا من كوادرها وشخصياتها الاجتماعية، على اهمية مواصلة العمل لتعزيز منظومة البنية التحتية والاساسية للتنمية المحلية بالمديرية وتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات.