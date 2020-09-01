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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصاب بـ«كوفيد - 19» يكشف لـ«اليمن العربي» عن الخطورة الحقيقية للمرض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
الخليج 365 - خاص
كشف مصاب بفيروس كورونا "كوفيد - 19" لـ"الخليج 365" عن تجربته مع المرض الذي أصابه، وانتقل منه إلى زوجته، مؤكدا أن الفيروس ليس خطرا جدا كما يتصوره البعض.
وقال المصاب الذي تعافى من المرض، وهو إعلامي من محافظة شبوة، شرقي البلاد، نتحفظ عن ذكر اسمه: "أصبت بكورونا و كان عندي مرض ربو واستمر بي المرض 20 يوما فقدت خلالها حاسة الشم، وكنت اعاني من ضيق تنفس في المساء".
وأضاف: "كنت اعلاميا مع لجنة الطوارئ في المديرية التي أقيم فيها، وشاهدت أن من يتم نقله للحجر الصحي يصاب بحالة نفسية صعبة ويتضاعف به المرض؛ لذلك كنت امارس عملي بشكل طبيعي و لم اشعر احدا انني مريض، وكنت البس الكمامة بشكل متواصل".
وتابع مستغربا: "أصبت بحمى شديدة في الأربعة الأيام الاولى، وتوقعت حينها أن تنتقل العدوى إلى الاسرة، لكن انتقلت فقط إلى زوجتي".
وأكد أن الفيروس ليس مخيفا وإنما القلق والخوف من الناس هو الذي يسبب حالة نفسية للمريض و تضعف المناعة ويؤدي إلى الوفاة.
واختتم حديثه، بالقول: "العالم تعامل مع كورونا على أنه من المحرمات وكأنه مرض الايدز الذي ينتقل بطرق غير شرعية، عافانا الله و اياكم من كل مكروه، وهو في الحقيقة مجرد مرض كغيره من الأمراض التي يمكن السيطرة عليها".
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