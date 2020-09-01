محافظ شبوة يبحث مع بترو مسيلة الإجراءات الأولية لتشغيل قطاع s1 بعسيلان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ،اليوم، مع ممثلي شركة بترو مسيلة، الإجراءات الأولية التي تجريها لتشغيل القطاع (s1) بمديرية عسيلان بالمحافظة.

Advertisements واستعرض اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، القضايا الفنية والحقوقية المتصلة بعملية تشغيل القطاع. ورحب محافظ شبوة بالمشغل الجديد لهذا القطاع النفطي الهام..مباركاً لبترومسيلة حصولها على ثقة القيادة السياسية ومنحها القرار الرئاسي لتشغيله. وشدد على ضرورة التسوية العادلة لقضايا وحقوق العمال في القطاع..مثنيا على دورهم مع ابناء بلحارث في الحفاظ عليه وعلى تجهيزاته الهندسية ومعداته الإنتاجية..معربا عن ثقته في قدرات بترو مسيله على تشغيل القطاع وتحقيق النجاح لاستثماراتها الحقلية .

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