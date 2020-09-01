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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذي القطن يناقش تقارير عدد من المؤسسات الخدمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش المكتب التنفيذي بمديرية القطن محافظة حضرموت، اليوم، في دورته الاعتيادية برئاسة مدير عام المديرية عبداللطيف النقيب ، تقارير تقييمية لنشاط عدد من المؤسسات والمكاتب الخدمية.
واستعرض المكتب بحضور رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية صالح بن خميس، تقرير تقيمي لمؤسستي الكهرباء والمياه للعام المنصرم ، وتقارير اخرى عن ادارة الأشغال العامة والطرق ومستشفى الحياة العام.
وأقر المكتب التنفيذي جملة من الاجراءات والتدابير والمعالجات الهادفة لتعزيز العمل وتحسين الأداء لما فيه خدمة المواطن..مشيداً بالجهود التي يبذلها مدراء المرافق لتفعيل العمل والارتقاء بالأداء وفقا والامكانيات المتاحة.
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