شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في حيس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ الحديدة جددت مليشيات الحوثي، قصف واستهداف الأحياء السكنية في مدينة حَيْس جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات قَصفت منازل مواطنين مدنيين وقرى مأهولة بالسكان بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 وأَطلقت عليها قذائف RBG وفتحت نيران القناصة وسلاح الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 في قرى متفرقة من مدينة حَيْس. وأضافت إن قصف المليشيات الهستيري المتكرر بقذائف متنوعة خلق حالة من الهلع بين صفوف المدنيين، وسبّب لهم خسائر وأضرارًا جسيمة.

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