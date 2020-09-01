المليشيا تواصل قطع خدمة الهاتف النقال على ماهلية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ مأرب

تواصل مليشيات الحوثي لليوم الخامس على التوالي قطع خدمة شبكة الهاتف النقال عن مديرية ماهلية بمحافظة مأرب، (شرق اليمن).



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وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي تواصل قطع خدمة الهاتف النقال عن مديرية ماهلية في ظل استمرار هجماتها على المديرية.

وأشارت المصادر أن المليشيات تحاول عزل مديرية ماهلية عن مأرب واخفاء الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها مسلحوها بحق الأهالي عن الرأي العام المحلي والدولي.

وشهدت مديرية ماهلية منذ نحو أسبوعين معارك عنيفة بين مجاميع حوثية، وأبطال الجيش مسنودا برجال القبائل، أوقعت خسائر بشرية في صفوف الجانبين