المشتركة تصد هجوما للمليشيا في الدريهمي جنوبي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
تصدت القوات المشتركة، اليوم الثلاثا 1 سبتمبر 2020م، لهجوم هو الثاني من نوعه لمليشيات الحوثي خلال 24 ساعة جنوب الحديدة غربي اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية في ظل صمت الأمم المتحدة.
وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن مليشيات الحوثي التابعة لإيران حاولت بهجوم فتح ثغرة صوب مركز مديرية الدريهمي من الجهة الشرقية، سرعان ما باء بالفشل وخسائر بشرية في صفوفها.
مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر المليشيات بمختلف الأسلحة وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منها، وإخماد مصادر الإسناد، فيما ارتقى أحد أبطال المشتركة وأصيب آخر.
ولفت إلى أن مليشيات الحوثي نصبت مرابض مدفعية في حوش مدرسة منطقة الشجن وصرح الجامع واستخدمتهما أثناء الهجوم الفاشل، الأمر الذي أثار الفزع والخوف في أوساط أهالي المنطقة.
وكانت القوات المشتركة سحقت مساء أمس هجوما مماثلا لمليشيات الحوثي استهدف منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة
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