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تجدد المواجهات بين المقاومة والمليشيا في جبهات شمال غرب الضالع

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اليمن العربي ـ الضالع 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

تجدد المواجهات بين المقاومة والمليشيا في جبهات شمال غرب الضالع

الخليج 365 ـ الضالع

تجددت المواجهات، مساء الاثنين 31 أغسطس/ آب 2020م، بين القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا من جهة ثانية، شمال غربي الضالع، (جنوبي اليمن).

 

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وذكرت مصادر عسكرية أن المواجهات احتدمت بين الطرفين بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة في عدد من مواقع جبهات غربي قطاع الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

 

وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثية تشن هجوما على مختلف المواقع تحت غطاء ناري كثيف، بالتزامن مع وصول تعزيزات بشرية دفعت بها عبر مدينة إب عاصمة المحافظة، غربي قطاع الفاخر

 

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