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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم كبير لقوات الجيش في جبهات مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
لقي العشرات من مسلحي مليشيات الحوثي مصرعهم، في وقت متأخر من مساء الإثنين، في المعارك المستمرة في جبهات مأرب بالتزامن مع تدمير طيران التحالف العربي تعزيزات حوثية بإحدى جبهات الجوف.
وذكرت مصادر ميدانية، أن القوات الحكومية المسنودة برجال القبائل احرزت تقدماً ميدانياً بجبهة المشيريف جنوب مأرب بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الميليشيات الحوثية.
وأضافت المصادر ان معارك كر وفر دارت بين الجانبين في جبهتي صرواح والمخدرة تخللها تبادل للقصف بقذائف الهاون والهوزر.
وطبقا للمصادر فأن 40 مسلحاً حوثياً قتلوا بنيران القوات الحكومية ورجال القبائل في جبهة المخدرة خلال اليومين الماضيين بينهم قياديان ميدانيان.
وأشارت المصادر الى ان طيران التحالف دمّر تعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة النضود منها عربتين وطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.
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