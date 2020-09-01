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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. المليشيا تعدم تربويا بعد أيام من اختطافه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ حجة
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على إعدام أحد التربويين في محافظة حجة بعد 4 أيام من اختطافه من وسط المدينة، وذلك حسب ما أكدته مصادر محلية بالمحافظة.
وذكرت مصادر محلية، أن التربوي المختطف "محمد عبدالله محسن سلبة" توفي جراء التعذيب الوحشي في سجون مليشيات الحوثي لمدة أربعة أيام متواصلة وصولاً الى قتله بطريقة مروعه، بعد اختطافه من مدينة حجة الخميس الماضي.
وذكرت المصادر أن المليشيات الحوثية مارست تعذيب وحشي بحق المختطف "سبلة" خلال الأربعة الأيام، ومن ذلك اقتطاع أجزاء من جسده وأوردته وتركوه ينزف حتى الموت.
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