شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة -نائب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل يختم البرنامج التدريبي لتأهيل18 متدربة في مجال الخياطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - برعاية كريمة من الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المهرة وبتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان و تنفيذ cssw-yemen اختتم اليوم الاثنين نائب مدير الشؤون الأجتماعية والعمل الأستاذ سالم سويلم مشروع الحماية ودعم سبل العيش وبالشراكة مع مركز تنمية المجتمع والأسر المنتجة التابع لمكتب فرع وزراة الشؤون الأجتماعية والعمل بالمهرة البرنامج التدريبي للمستفيدات من المساحة الامنة لعدد من النساء في مشاريع التمكين الاقتصادي في مجال الخياطة شاركت فيها( ١٨)متدربة لمدة ثلاثين يوما.



و في حفل ختام البرنامج التدريبي حث نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل المشاركات على ضرورة الانخراط بسوق العمل و الاسهام بتحسين ظروف معيشة اسرهم متنميا لهم التوفيق والنجاح مقدما شكره لكل الداعمين.

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في الأخير تم توزيع شهادات للمشاركات و طاف الحضور باقسام مركز الاسر المنتجة و التعرف على محتوياته.



حضر الاختتام أ. سيف عبدالرحمن فرحان منسق مشروع الحماية ودعم سبل العيش،أ. لطيفة الزريقي مديرة مركز الاسر المنتجة.