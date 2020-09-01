شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انفجار كبير يهز مدينة مارب الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال شهود عيان ان انفجارا عنيفا هز مدينة مارب مساء اليوم. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وذكر شهود العيان ان الانفجار قد يكون ناجما عن صاروخ. تفاصيل أكثر سنوافيكم بها لاحقا

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