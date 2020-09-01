شكرا لقرائتكم خبر عن حفل فني ترفيهي تكريمي تنظمه فرقة طج بالمهرة بالتعاون سلسلة مطاعم البرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نظمت فرقة طج الفنية فريق المهرة مساء الجمعة بالتعاون مع سلسلة مطاعم البرج بالغيضة حفل فني ترفيهي اقيم في حديقة الغيضة الترفيهية. شمل الحفل عدة فقرات ترفيهية إلى جانب رقص فراشات طج والعاب الخفة و عرض مسرحي نالت اعجاب الحاضرين و رقصات تراثية أصيلة تفاعل معها الجمهور مع العديد من الجوائز للمشاركين والفائزين عبارة عن وجبات منوعة مقدمة من سلسلة مطاعم البرج. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed



و في الحفل أيضا كرمت سلسلة مطاعم البرج عمالها و موظيفها بهدايا عينية تكريما بخدماتهم المتميزة.

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