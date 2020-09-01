خرائط.. شاهد إلى اين سيطر الحوثيون بمارب وكم المسافة التي تبعدهم عن مركز المحافظة

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عدن - ياسمين التهامي - سيطر الحوثيين على مركز مديرية مدغل، وفرضوا سيطرة ناريّة على مركز مديرية ماهليّة في محيط مدينة مأرب شرق اليمن . وشن التحالف عشرات الغارات المكثّفة بهدف إعاقة تقدّم الحوثيين في مأرب". . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

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