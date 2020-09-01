شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : قواتُ الحوثيين تسيطرُ اليوم على مركَـز مهم في تخوم مدينة مأرب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الحوثيون اليوم هجوماً عنيفاً على مديرية الماهلية جنوب مأرب أَدَّى للسيطرة على سوق ومركز المديرية. وبث الحوثيون صورا قالوا انها لمقاتليهم من مركز المديرية وتحديدا سوق ماهلية الرئيسي. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وجاء تقدم الحوثي إلى وسط المديرية عقب السيطرة على عقبة والسيطرة على سوق المحلل وجبل مراد الاستراتيجي وقرى الغبيب والعاشه وجبل المزيقة جنوب العبود وفق مصادر محلية في مأرب. واوضحت المصادر أن الاشتباكات في بلدة العبود ومحيطها لاتزال مستمرة وسط. Advertisements وبلدة العبود هي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان والأكثر أهميّة في المنطقة ولها تأثير مهم في سير المعارك جنوب محافظة مأرب. من جهة أُخرى شن الحوثيون هجوما آخر على مركز مديرية مدغل غرب مدينة مأرب. وبحسب المصادر فإن مركز مديرية مدغل قد خضع هو الآخر لسيطرة أنصار الله وقوى اللجان الشعبيّة. الى ذلك شن التحالف أكثر من 11 غارة جوية لإيقاف تقدم الحوثيين في مدغل و6 غارات على الماهلية لكنها لم تحقّق نتائج على الأرض. وأكّـدت المصادر ‏مصرع القيادي / درهم ناجي كعلان بنيران الجيش واللجان الشعبيّة خلال المعارك في جبهة ‎مأرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن : قواتُ الحوثيين تسيطرُ اليوم على مركَـز مهم في تخوم مدينة مأرب (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.