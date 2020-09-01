شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن من مدينة مأرب : الإعلان عن عمل عسكري مفاجئ للتحالف وانفجارات عنيفة تدوي في أرجاء المدينة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل قياديان عسكريان بارزان في قوات حزبِ الإصلاح الموالية للتحالف، خلال الساعات الماضية، أثناء المعارك الدائرة في أطراف مدينة مأرب، مع قوات صنعاء.

وقالت مصادر قبلية: إن الشيخ درهم ناجي مبخوت كعلان ووعلي حسن حمد عيظه الشبواني، قتلا أثناء المعارك في مديرية مدغل.

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وأشارت المصادر إلى أن مقتل القياديين، جاء في عملية اقتحام قوات صنعاء في إحدى مناطق مديرية مدغل، فيما قالت مصادر أُخرى: إن مقتلهم في عملية تصدي لزحف قوات التحالف باتّجاه منطقة الضيق في المديرية.

وأوضحت مصادر محلية إن قوات التحالف تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح أثناء المعارك، حيث سقط “المئات بين قتيل وجريح” فيما لا زال مصير عدد من قادة وضباط التحالف في المنطقة مجهولا.

هذا وقال شهود عيان: إن انفجاراً عنيفاً هز مدينة مأرب مساء اليوم.

وذكر شهودُ العيان أن الانفجار قد يكون ناجما عن صاروخ، إلا أن قوات صنعاء لم تعلن رسميًّا عن أي عملية حتى اللحظة.