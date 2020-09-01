صنعاء تعلـن اليـوم رسميًّا عن خبـر سـارٍّ جِـدًّا للكثير من المواطنين

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت حكومةُ صنعاء، اليوم الاثنين، عن نجاحِ صفقة جديدة لتحرير الأسرى مع القوات الموالية لحكومة هادي. وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة لحكومة صنعاء عبدالقادر المرتضى: إنه تم ‌‏ استعادة 20 من مقاتليهم المحتجزين في عملية تبادل بين الجانبين، يسر لها وسطاء محليون في عدة جبهات. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

وتعلن لجنة أسرى صنعاء بشكلٍ متكرّرٍ عن عمليات تبادل أسرى محدودة بوساطات محلية، في وقت تتعثر صفقةِ التبادل الجزئية التي ترعاها الأممُ المتحدة.



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