شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يحددون سعراً رسمياً للبنزين والديزل بعد إعلان نفاد الوقود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أسماء المحطات العاملة في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة اليوم الثلاثاء.

وحددت الشركة في بيان حصل ""الخليج 365"" على نسخة منه، سعر بيع المشتقات النفطية في هذه المحطات بـ 5900 ريال للجالون البنزين سعة 20 لتراً و 6900 ريالاً للجالون الديزل سعة 20 لتراً.

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وشددت الشركة على المحطات العاملة اليوم على بيع (30 لتراً) من البنزين فقط لكل سيارة و 5 لتر لكل دراجة نارية و (60 لترا) من الديزل لوسائل النقل المتوسطة و (100 لتر) للنقل الثقيل.

وفي وقت سابق الإثنين، حذرت جماعة الحوثيين، من قرب خروج مطار صنعاء الدولي الذي تديره عن الخدمة، جراء نفاد مخزونه من المشتقات النفطية.

وكانت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين أعلنت في وقت سابق عن نفاد مخزونها من الوقود محذرة من "كارثة وشيكة" ستطال كافة القطاعات الخدمية.