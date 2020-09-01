شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : تفاصيل الإنفجار العنيف الذي هز مدينة مأرب قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بمحافظة مأرب شرق اليمن بأن انفجارا عنيفا هز مدينة مأرب مساء اليوم الاثنين وسمع دوية في أرجاء المدينة .

وبينت تلك المصادر بأن الانفجار الذي هز المدينة في الساعة 8:16 مساء في معسكر صحن الجن .

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واوضحت المصادر بان الانفجار وقع في مؤخرة المعسكر ولم تفصح المصادر عن حجم الخسائر البشرية والمادية التي تسبب فيها الانفجار .

ورجحت تلك المصادر أن يكون الانفجار ناجم عن قصف صاروخي أو طيران مسير من قبل جماعة الحوثي .