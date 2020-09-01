وردنا الآن : خبر هام وعاجل من وزارة الداخلية بصنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - حققت وزارة الداخلية عبر مختلف الإدارات والوحدات التابعة لها في العاصمة والمحافظات خلال الأسبوع الرابع من أغسطس الجاري إنجازات أمنية مميزة في ضبط الجريمة والحد منها.

فقد أوضحت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أنه خلال الفترة من 23 وحتى 30 أغسطس؛ تم ضبط 1001 جريمة، منها 763 جريمة جسيمة، وبنسبة ضبط بلغت 92%.

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كما ألقي القبض في محافظة البيضاء وأمانة العاصمة على 21 عنصرا من تنظيم القاعدة، بينهم قيادات.



وذكرت الإحصائية أن أبرز الجرائم المضبوطة كانت 15 جريمة قتل عمد وقد ألقي القبض على جميع المتهمين بارتكابها والبالغ عددهم 29متهما.



كما ضبطت الشرطة 147 جريمة شروع في القتل توزعت على مختلف المحافظات ألقي القبض على جميع المتهمين بارتكابها والبالغ عددهم 177 متهما٠



وفي إطار مكافحة جرائم السرقة ذكرت الإحصائية ضبط 145 جريمة سرقة مختلفة وقد ألقي القبض على المتهمين بارتكابها والبالغ عددهم 169 متهما.



وأشارت الإحصائية إلى أن جرائم السرقة تنوعت بين السرقة بالإكراه، سرقات دراجات نارية، سرقة سيارات، سرقة محلات، السرقة من أشخاص، السرقة من سيارات، السرقة من منازل وكذلك نهب للممتلكات الخاصة بالقوة والابتزاز.



وفي مجال مكافحة المخدرات ضبطت وزارة الداخلية خلال الأسبوع الرابع من أغسطس الجاري 919 كيلو جرام من الحشيش المخدر، كانت في طريقها للتهريب إلى اﻷراضي السعودية، وألقي القبض على 47 متهما بحيازتها ومحاولة تهريبها.



ونتيجة لتكثيف التحريات ومتابعة المطلوبين للعدالة وذوي السوابق؛ تمكن رجال الأمن خلال نفس الفترة من ضبط 514 مطلوبا للعدالة صدرت بحقهم أوامر قضائية بالضبط، كما ألقي القبض على 56 من مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي.