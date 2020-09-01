شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكويت تصحو على خبرا صادم .. ما حدث بين شابين وفتاة داخل بناية سكنية كان مخجل ولم يتخيله أحد..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت منطقة سلوى في الكويت مشاجرة وصفها البعض بـ الدامية والتي تمثلت في تبادل الطعن والضرب بين 3 اشخاص وهما شابين وفتاة خليجية.

وتسببت المشاجرة في طعن الفتاة في منطقة الكتف الايسر، بالاضافة الى دخول الشاب الكويتي الى غرفة الانعاش بعدما أن اكتشف الأطباء أن الطعنة التي تعرض لها الشاب وصلت الى الرئة.

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حسب ما أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بإنّ الشاب الذي تعرض للطعن في الرئة تم ضبطه بعد قيامه بمحاولة فاشلة للهروب من داخل المستشفى “مستشفى مبارك”.

ووفقاً لمصدارٍ أمنية فإن وافداً يحمل الجنسية المصرية ويعمل حارس في احدى البنايات في منطقة سلوى قد أبلغ عن المشاجرة.

وبعد وصول الشرطة لمكان الحادثة شاهدوا فتاة خليجية تبلغ من العمر 28 عاماً ملقاة على الارض في ساحة البناية بسبب اصابتها بطعنة في الكتف الايسر.

وعن سؤال الضابط الفتاة عما حدث قالت له:

“ان الشخص الذي طعنها كان يتواجد في غرفتها منذ دقيقة وعرفت اسمه ونوع سيارته وهي المانية بالاضافة الى اوصافه”

وقام الضباط بشكل سريع لإلقاء القبض على الشخص المدعى عليه، مشيراً الى أن الجاني قد قام بالركض.

ومن ثم تقوم احدى دوريات الشرطة بالاغلاق على المتهم حتى يقوم المتهم بالاصطدام بشكل متعمد بالدورية.

وأضاف المصدر:

“شاءت الأقدار أن يكون هذا الحادث وإتلاف دورية مباحث بأن يكون نجاة شاب من موت محقق إذ لدى توقيفه لاحظ ضابطا المباحث والأمن العام وجود دماء على الشخص وبسؤاله عن هذه الدماء قال ان هناك شخصا ثالثا وحدد اسمه قام بطعنه في الصدر”.