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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقاتلات التحالف تدمر آليات حوثية في الجوف ومصرع كل من كان فيها الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 الخليج 365 شنت مقاتلات التحالف العربي مساء الاثنين، غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف.

وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف دمرت تعزيزات حوثية في جبهة النضود بينها عربتان وطقم وآليات أخرى. Advertisements وأكدت المصادر مصرع وجرح كل من كان على متن هذه الآليات. يأتي هذا تزامناً مع معارك عنيفة في عدد من مواقع جبهات الجوف، والتي تمكن خلالها الجيش من تحرير عدد من المواقع شرق الحزم عاصمة المحافظة. وكانت قبائل دهم قد دفعت بتعزيزات جديدة إلى جبهات القتال وذلك ضمن الاستعدادات الكبيرة لاستكمال تحرير المحافظة.

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