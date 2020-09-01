عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية اليمنية: يجب نقل مقر البعثة الأممية في الحديدة

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

الخليج 365

بعث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن عرقلة ميليشيا الحوثي لعمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة.



ودعا وزير الخارجية اليمني الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل المباشر من أجل تسريع نقل مقر البعثة إلى مكان محايد في الحديدة وتأمين عملها.

وقال الحضرمي إن تقييد حركة البعثة الأممية وتقويض عملها من قبل ميليشيا الحوثي يجعل من مسألة استمرار عملها بهذه الطريقة أمرا غير مجد.

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وأشار إلى أن خروق ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في الحديدة والتي بلغت خلال يوليو الماضي 7378 خرقا نتج عنها خسائر بشرية.

كما أشار إلى هجوم ميليشيا الحوثي في الـ27 من أغسطس الجاري على عدة قطاعات للقوات في الحديدة واستهدافها لمطاحن البحر الأحمر.

وأعرب عن استغراب الحكومة اليمنية من صمت رئيس بعثة الأمم المتحدة عن هذه الخروقات وتجاهله لاستهداف الحوثيين لمطاحن البحر الأحمر وتركيزه في بيانه الصادر بتاريخ 29 أغسطس على بعض الوقائع المبنية على معلومات مفبركة عارية من الصحة من مصادر الحوثيين حول مزاعم استخدام الذخيرة العنقودية من قبل تحالف دعم الشرعية، بينما يستمر الحوثيون في استخدام الحديدة كمنصة لإطلاق هجماتهم باستخدام الطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة المسيرة عن بعد.

ونبه إلى أن تقييد حركة البعثة الأممية وتقويض عملها من قبل ميليشيا الحوثي يجعل من مسألة استمرار عملها بهذه الطريقة أمرا غير مجد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل المباشر من أجل تسريع نقل مقر البعثة إلى مكان محايد في الحديدة وتأمين عملها وكشف المتورطين باستهداف العقيد الصليحي، بما يضمن تنفيذ البعثة لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 2452.