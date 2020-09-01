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عدن - ياسمين التهامي - اجتماع دوري لشبكة الاقران التابع للمساحة الآمنة للنساء والفتيات بالمهرة لمناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالشبكة والمراة.

عقد اليوم الاثنين في قاعة الماسة اجتماع دوري لشبكة الاقران التابع للمساحة الآمنة للنساء والفتيات بالمهرة.

وفي الاجتماع ناقش المجتمعون جملة من الموضوعات والمهام المتعلقة بعملية التوعية التي يقوم بها الاعضاء إلى ذلك نوقش بعض من الموضوعات المرتبطة بالأفعال والممارسات الضارة التى تطال النساء بداعي العرف و بعض من العادات من حيث الاسباب والنتائج والاضرار الصحية والإجتماعية الناجمة عن ذلك. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements



في ختام الاجتماع توافق الاعضاء على وضع مقترحات من الحلول للحد من انتشار بعض المعتقدات الضارة.

الجدير ذكره أن شبكة الأقران هي مجموعة طوعية تابعة للمساحة الآمنة للنساء والفتيات بالمهرة تعمل على رفع مستوي الوعي بين اوساط المجتمع من خلال عقد اللقاءات بشكل شهريا.

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