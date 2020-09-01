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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي، امس الاثنين، 28 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف والبيضاء وحجة.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 10 غارات جوية على مديرية ماهلية و7 غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب.
وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 6 غارات على مديرية ولد ربيع بالبيضاءو3 غارات على مديرية الحزم بالجوف وغارتين على مديريتي حرض وحيران بحجة.
وفي الحديدة أكد مصدر في غرفةعمليات ضباط الارتباط أن خروقات العدوان لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة بلغت 95 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 والجبلية.
وأضاف المصدر أن من بين خروق 5تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والجاح والفازة وكيلو16 والدريهمي و6 خروق بقصف صاروخي ومدفعي و80 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر 28 غارة يشنها العدو السعودي على أربع محافظات و95 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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