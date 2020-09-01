في ثاني واقعة خلال عام .. اليمن بلا انترنت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات (تيليمن) امس الاثنين، خروج 60 بالمائة من السعات الدولية للأنترنت عن الخدمة.

وأرجعت المؤسسة ذلك نتيجة قطع في أحد المسارات الدولية خارج الانترنت.

وأكدت أنها تتواصل مع الشركة المزودة للخدمة من اجل إعادة السعات الدولية إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

وتعد هذه المرة الثانية التي ينقطع فيها الانترنت عن اليمن، ففي يناير الماضي خرجت نحو 80 بالمئة من خدمة الإنترنت الدولية في اليمن، عن الخدمة، جراء انقطاع كابل بحري دولي، في ظل بطء مزمن يعاني منه المستخدمون بمختلف مناطق البلاد.

وقد اضحى الوصول إلى أغلب مواقع الإنترنت في محافظات البلاد المختلفة، من الامور الصعبة للمتصفحين باستثناء صفحات محدودة من حين لآخر، في بعض المواقع التي تتطلب بيانات أقل.