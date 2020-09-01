شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : السعودية على صفيح ساخن .. محمد بن سلمان ينتقم من خصومة الأمراء والملك سلمان يصدر الأن قرارات ملكية طارئة لأول مرة في تاريخ المملكة ..شاهد أسماء وتهم الأمراء الذين تم اقالتهم واحالتهم للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم ، أوامر ملكية قضت بإنهاء خدمة عدد من القادة العسكريين والموظفين المدنيين وإحالتهم للتحقيق بتهم فساد.

وفي التفاصيل، أنهت الأوامر الملكية خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

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كما أعفت الأوامر الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وأحالته للتحقيق.

وأحالت أيضاً يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفة للتحقيق.

إلى ذلك أشار البيان إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتولى استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه. وتبّلغت الجهات المختصة بالأوامر لاعتمادها وتنفيذها.

وجاءت هذه الأوامر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية, في إطار جهود هيئة مكافحة الفساد التي تواصل التحقيق مع من له علاقة بقضايا فساد في وزارة الدفاع والهيئات المدنية.

موقع بوابتي ينشر السيرة الذاتية لل فريق ركن مطلق بن سالم الازيمع المعين بدلا عن الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة.

الاسم: مطلق بن سالم الازيمع

الرتبة: فريق ركن

الوظيفة الحالية: نائب رئيس هيئة الاركان العامة

المؤهلات العلمية والعسكرية:

بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

ماجستير علوم عسكرية من كلية القيادة والاركان للقوات المسلحة.

درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

الوحدات التي عمل بها:

ضابط دروع.

قائد فصيل التموين و الصيانة.

قائد فصيل مشاة.

قائد فصيل الحماية الجوية.

قائد فصيل المشاة.

قائد فصيل الصيانة.

مساعد قائد السرية.

قائد سرية.

مساعد قائد الكتيبة.

قائد الكتيبة.

ركن الإدارة.

ركن الاستخبارات.

مساعد قائد اللواء.

قائد مجموعة اللواء.

قائد قوات درع الجزيرة في قيادة قوات درع الجزيرة.

قائد المنطقة.

نائب رئيس هيئة الاركان العامة.

الأوسمة والميداليات والأنواط:

ميدالية التقدير العسكري من الدرجة الأولى.

نوط الخدمة العسكرية للمرة الأولى.

نوط الخدمة العسكرية للمرة الثانية.

نوط الخدمة العسكرية للمرة الثالثة.

نوط الخدمة العسكرية للمرة الرابعة.

نوط المعركة.

ميدالية تحرير الكويت.

وسام تحرير الكويت.

نوط المعلم.

نوط الإنقاذ.

نوط درع الجزيرة.

نوط الادارة العسكرية.

نوط القيادة.

نوط الامن.

نوط الاتقان.

وسام البحرين من الدرجة الأولى.

نوط التمرين للمرة الأولى.

نوط التمرين للمرة الثانية.