شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لن تصدقو ما العمل الذي يقوم به الوليد بن طلال كل يوم منذ 39 عام وبسببه أصبح مليادير .. شاهد الفيديو الذي كشف ســــراً لم يتخيله أحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعاد حساب قناة روتانا خليجية مقطع فيديو من لقاء سابق لرجل الاعمال السعودي المليادير الأمير الوليد بن طلال ، تحدث خلالة عن علاقته بالعمل على مدار 39 سنة الماضية .

وقال الوليد بن طلال خلال الفيديو انه شديد بالعمل ولم يتغيب عنه طوال 39 سنة ، موضحا أنه منذو عدة شهور لم يتغيب عن العمل يوم واحد حتى وهو مريض .

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ونشر المليادير السعودي تغريدة على حسابة في منصة تويتر عن دليلة لحياة أفضل ، حيث لخص ذلك باربعة نصائح كتبها باللغتين العربية والانجليزية .

واول هذة النصائح لحياة أكثر صحة هي تناول كل مايزرع في الارض من التفاح الاحمر والاخضر والذرة والليمون والبطاط والنباتات ذات الاوراق الخضراء والبروتين والجزر.

اما النصيحة الثانية فقال فيها الوليد بن طلال لاتأكل كل مايمشي على الأرض ، اما النصيحة الثالثة الرشاقة واللياقة ، اما النصيحة الرابعة التي قدمها الوليد بن طلال للحصول على حياة أفضل يجب التوقف والاقلاع عن التدخين .