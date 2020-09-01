مأرب: تشييع ضحايا القصف الحوثي الذي استهدف مسجدًا وسط المدينة

شيع، المئات من أبناء محافظة مأرب، الاثنين، ستة من الشهداء الذين لقوا حتفهم، في مسجد قوات الأمن الخاصة، إثر صاروخ باليتسي أطلقته مليشيا الحوثي، أثناء أدائهم صلاة الفجر، يوم الجمعة الماضية.

وقصفت مليشيا الحوثي، مسجدًا تابعًا لقوات الأمن الخاصة، أثناء أداء عدد من منتسبي قوات الأمن صلاة الفجر، الجمعة الماضية، ما أدى إلى وقوع ستة قتلى، ونحو 20 جريحًا.

وبحسب ما نشرته مركز شرطة المحافظة، فقد طالب المشيعون، المبعوث الأممي مارتن غريفيث والمجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه جرائم مليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية ودور العبادة في محافظة مأرب.

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وأشاروا إلى أن هذا الاستهداف لدور العبادة هو الرابع في المحافظة وسط صمت دولي مطبق رغم ان هذا السلوك الارهابي الممنهج ضد دور العبادة وبمن فيه يعتبر انتهاكا لكافة التشريعات والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأشاد المشيعون بما تقدمه الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب من جهود كبيرة لتأمين حياة المدنيين والمنشئات الخاصة والعامة، ودورهم في إفشال مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية لإقلاق السكينة العامة والأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة التي تحتضن اليوم نحو ثلاثة ملايين نازح ومهجر ممن فروا من بطش مليشيا الحوثي للبحث عن الامن والخدمات.

وأكد المشيعون وقوف كافة سكان المحافظة وابنائها ومساندتهم الكاملة للجهود والإجراءات التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتأمين المحافظة والممتلكات العامة والخاصة.