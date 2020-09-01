أمينة "شبوة" تدعو المواطنين للوقوف صفًا واحدًا في وجه دعوات التخريب

دعت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، كل القوى والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والوجهاء وكل أطياف المجتمع للوقوف صفا واحدا في وجه دعوات الفوضى والتخريب.

وأكدت اللجنة الأمنية في بلاغ صحفي، الاثنين، "أن محاولات تغليف أعمال الإجرام والفوضى تحت غطاء التظاهر يضع الداعين له أمام المسؤولية القانونية".

وقالت اللجنة، إن قوى الفوضى التي تحمل العداء لشبوة لا يروق لها أن ترى المحافظة تنعم بالأمن والاستقرار وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لإرباك الوضع عبر التخطيط والتنفيذ للأعمال العدوانية ضد المواطنين ورجال الأمن والتي أحبط الكثير منها أمام يقظة رجال الأمن وتعاون المواطنين وأحيل الكثير من مرتكبيها للقضاء.

وحملت الداعين للفوضى كل التبعات المترتبة على هذه الدعوات، مؤكدة أنها ستقوم بمسؤوليتها الوطنية في حماية أمن واستقرار المحافظة ولن تسمح لقوى التخريب بتمرير مخططاتها وستتعامل بحزم أمام كل دعوات الهادفة العبث بأمن واستقرار المحافظة.

وأشادت اللجنة الأمنية بتدني مستوى الاختلالات والأمنية ومعدلات الجريمة في المحافظة وعزت ذلك إلى التعاون الكبير بين المواطن والأجهزة والأمنية والى الوعي العالي للمواطنين والإيمان بأن أمن واستقرار المحافظة مسؤولية يتشاركها المواطن والسلطة.