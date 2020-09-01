وفاة مواطن إثر اصابته بطلق ناري في إحدى نقاط الحوثيين بمدينة الحزم في الجوف 

توفي اليوم الاثنين مواطن متأثرا بإصابته جراء طلقات نارية أصيب بها قبل أيام في نقطة تفتيش لمليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية الحزم في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت " أن عناصر مليشيا الحوثي أطلقت النار مباشرة على المواطن "خالد الحاج" قبل عدة أيام أثناء مروره بنقطة الجمارك غرب مديرية الحزم بحجة حمله لكمية من البترول غير مصرحة".

وأفادت المصادر "إن المواطن الحاج أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها لاحد مستشفيات صنعاء وتوفي اليوم الاثنين متأثر بإصابته".

واضافت المصادر "أن الحاج أحد تجار سوق الاثنين بمديرية المتون ويعمل في البيع والشراء منذ فترة طويلة وسبق وتعرض لمضايقات من قبل مليشيا الحوثي عدة مرات".

ومنذ سيطرة ميلشيات الحوثي على مدينة الحزم بمحافظة الجوف في مارس الماضي، ارتكبت سلسلة من الانتهاكات ضد المواطنين.