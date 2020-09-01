عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس الوزراء يطلع من محافظ شبوة على الأوضاع الخدمية والصحية والاقتصادية

الإثنين 31 أغسطس 2020

الخليج 365

اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، من محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، خلال اتصال هاتفي الاثنين، على الأوضاع الخدمية والصحية والاقتصادية والأمنية بالمحافظة، والجهود المبذولة من قيادة السلطة المحلية والتنفيذية في هذه الجوانب.

Advertisements

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وتفعيل مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة بالمحافظة لأداء الدور والمهام المناطة بها، مشيرا الى ضرورة مواصلة الجهود لتنفيذ الإصلاحات الضرورية بما في ذلك تنشيط القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من المقومات التي تمتلكها المحافظة بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ شبوة الى تقرير حول مجمل الأوضاع في المحافظة في الجوانب الخدمية والاقتصادية، وكذا الجهود المستمرة لمواجهة جائحة كورونا والتعامل مع التداعيات التي خلفتها سيول الامطار، مشيرا الى المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف المجالات، إضافة الى جوانب الدعم المطلوبة من الحكومة.