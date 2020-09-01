عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 82 مليون دولار.. الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يوقعان شراكة لدعم اليمن

الإثنين 31 أغسطس 2020

الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة مع الأمم المتحدة في اليمن تهدف إلى تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لليمنيين.



وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن في بيان نشر بموقعها، أن الاتحاد عقد شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 82.4 مليون دولار للعمل على تعزيز دور السلطات المحلية، ومد جسور العمل الإنساني والعمل التنموي على المدى البعيد، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص اليمني في جهود مكافحة الفقر.

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وتهدف الشراكة التي وصفت بمبادرة تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) والتي ستستمر لمدة ثلاث سنوات إلى إعادة بناء ثقة المجتمع في الدولة اليمنية والمساعدة في إعادة تحديد العلاقات ما بين المركز والمستوى المحلي.

وتقضي بتقديم المساعدة لتوسيع نطاق الدعم المقدم إلى نظام الحكم المحلي اليمني الرسمي للمساعدة في الحفاظ وضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية الحيوية والحد من الصراعات لتعزيز التماسك الاجتماعي على مستوى المجتمع المحلي والعمل على تهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي مستدام في المجتمعات.

وذكر البيان أن المشروع سيساعد في ضمان تقديم الخدمات الأساسية مثل إعادة تأهيل البنية التحتية والحيوية للمجتمع مثل المدارس ومرافق الصرف الصحي والمياه والنظافة ومعالجة الاحتياجات الناشئة مثل حل النزاعات والمساعدة في تجنب الكوارث من خلال تدريب السلطات المحلية وافراد المجتمع.

وبحسب البيان فإن المبادرة تأتي استجابة لتحديات تنموية عصيبة وتتماشى مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي العالمية لبناء المرونة من خلال دعم الحكم الرشيد وتعزيز العلاقة بين التنمية الإنسانية ودعم تنمية القطاع الخاص.