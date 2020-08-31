شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

شاهد.. البحسني يتفقد بمنطقة فوة الموقع المقرر لإقامة منطقة صناعية لنقل الورش الخاصة بإصلاح السيارات https://www.elyamnelaraby.com/498306/ قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في منبه بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/498312/ الإمارات تواصل الارتقاء بقطاع الكهرباء في سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/498318 الأرصاد يعلن عن النشرة التنبيهية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات https://www.elyamnelaraby.com/498339/ الحوثيون يقصفون قرى سكنية بالجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/498341/ Advertisements الألغام الحوثية.. موت يترقب ضحاياه على قارعة الطريق https://www.elyamnelaraby.com/498353/ رئيس الوزراء المكلف يعقد اجتماع مع رئيس وأعضاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/498386 جمال باراس يطالب بعودة شركة النفط للقضاء علي الفساد https://www.elyamnelaraby.com/498391/ الزبيدي يطمئن على صحة الرئيس هادي https://www.elyamnelaraby.com/498395/ الحكومة تعلق مشاركتها في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/498400/ الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة يوقعان اتفاقية لتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/498412/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.